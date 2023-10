Schlechtes Wetter hat Verbraucher in 14 Regionen ohne Strom gelassen - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das schlechte Wetter in der Ukraine hat 306.000 Verbraucher in 1.045 Siedlungen ohne Licht gelassen, wobei die meisten Stromausfälle in der Region Chmelnyzkyj zu verzeichnen sind. Dies meldet der Pressedienst des Energieministeriums am Samstag, den 28. Oktober.

Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen waren 1045 Siedlungen in 14 Regionen – Winnyzja, Wolhynien, Dnipropetrowsk, Schytomyr, Sakarpattja, Iwano-Frankiwsk, Kiew, Lwiw, Riwne, Sumy, Ternopil, Chmelnyzkyj, Czernowitz und Czernihiw – ohne Strom“, heißt es in der Mitteilung.

Das Ministerium fügt hinzu, dass die meisten von ihnen – in der Region Chmelnyzkyj, wo 400 Siedlungen stromlos sind. Auch auf dem Territorium der Region wurden die zwischenstaatliche Verbindungsleitung mit Ungarn 750 kV und die Freileitung 750 kV abgeschaltet. Die Wiederherstellungsarbeiten werden derzeit durchgeführt.

In der Region Donezk wurden 25 Siedlungen aufgrund von Beschuss stromlos geschaltet. Auch ein Teil der Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw sind weiterhin ohne Licht. Die Reparaturteams arbeiten dort, wo es die Sicherheitslage erlaubt.