Schmyhal hat eine Bedingung für Feiertage mit Strom genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ab Dienstag stehen die Chancen gut, dass die Ukrainer das neue Jahr mit Strom in ihren Häusern begrüßen werden. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer Sitzung des Ministerkabinetts am 27. Dezember mit.

„Heute sind nach den Notfallmaßnahmen zwei Blöcke der Wärmekraftwerke wieder ans Netz gegangen. Der Prozess der Wiederherstellung der Infrastruktur schreitet voran, die Zahl der Verbraucher, die ihren Verbrauch zumindest teilweise wiederhergestellt haben, steigt. Es gibt einen bewährten Algorithmus zur Priorisierung der Heilung von Verbrauchern. An erster Stelle steht die kritische Infrastruktur, an zweiter Stelle der militärisch-industrielle Komplex, an dritter Stelle wichtige Produktionsanlagen und an vierter Stelle der Wohnungsbestand“, sagte der Ministerpräsident.

Schmyhal wies darauf hin, dass Russland weitere Angriffe auf das ukrainische Energiesystem vorbereitet.

„Wir sind also täglich auf neuen massiven Beschuss vorbereitet. Es könnte jeden Tag passieren: heute, morgen oder sogar am Silvesterabend. Ich möchte betonen: Wenn es keinen Beschuss gibt, werden die Neujahrsfeiertage ohne Notabschaltungen verlaufen“, sagte der Ministerpräsident.

Es wurde auch bekannt, dass das Kabinett den Bau von Freileitungen und Umspannwerken vereinfacht hat, um das Energiesystem unter Kriegsrecht schneller wiederherzustellen.

„Dieser Schritt ist unter den extremen Bedingungen des umfassenden Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, gerechtfertigt“, betonte Schmyhal.