Schmyhal hat den Zustand des Energiesystems in der Ukraine bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, dass 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen in der Ukraine infolge der massiven russischen Angriffe beschädigt wurden.

Ihm zufolge ist der Kapazitätsmangel in der Ukraine nach wie vor beträchtlich.

„Nach acht Wellen von Raketenangriffen wurden alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes beschädigt, 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen wurden in unterschiedlichem Maße beschädigt. Jeder von uns muss sich darüber im Klaren sein, dass wir in diesem Winter mit erheblichen Einschränkungen beim Stromverbrauch zu kämpfen haben werden“, so der Ministerpräsident.