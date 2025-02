Schweden hat die Unterstützung der Ukraine als oberste Priorität seiner Außenpolitik bezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Schweden hat die Unterstützung des ukrainischen Staates zu einer der obersten Prioritäten seiner Außenpolitik erklärt. Das Land bemüht sich auch, den Ansatz „Frieden durch Stärke“ umzusetzen.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das offizielle Telegram des Staatschefs.

„Schweden hat die Unterstützung der Ukraine zu einer der wichtigsten Prioritäten seiner Außenpolitik erklärt. Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Ulf Kristersson habe ich ihm dafür und für all die wichtige Unterstützung unseres Volkes gedankt, einschließlich der Bemühungen in Abstimmung mit anderen Verbündeten, den Ansatz Frieden durch Stärke umzusetzen“, heißt es in der Erklärung.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Parteien gemeinsame Aktionen der europäischen Partner zur Wiederherstellung eines gerechten und dauerhaften Friedens sowie zur Entwicklung von Sicherheitsgarantien erörterten.

„Es ist wichtig, die Verteidigungshilfe für die Ukraine fortzusetzen, Russland mit Sanktionen unter Druck zu setzen, damit wir die Verhandlungen aus einer Position der Stärke heraus beginnen können. Putin wird nur gegen ein starkes Europa verlieren“, betonte der Präsident der Ukraine.

Zur Erinnerung: Vor kurzem sagte der schwedische Verteidigungsminister Paul Johnson, dass die Ukraine in Zukunft immer noch Mitglied der NATO werden könnte. Ihm zufolge ist es notwendig, alle Bedingungen der Allianz zu erfüllen.