Ein schwerer Regenguss mit Hagel hat die Unterkarpaten heimgesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Uschhorod und Mukatschewo wurden von einem heftigen Regenguss heimgesucht. In der regionalen Zentrum und Vynohradiv, Hagel, die die Größe einer Walnuss erreicht fiel. Darüber am Mittwoch, 19. Juli, auf Facebook-Seite der Hauptabteilung des Staatlichen Notdienstes der Ukraine in Transkarpatien berichtet.

Wie von Rettungskräften festgestellt, wurde der Orkan, der über Transkarpatien fegte, der zerstörerischste seit langem.

„Bis 21.30 Uhr wurden 44 Fälle von umgestürzten Bäumen auf Fahrbahnen und Fahrzeuge registriert. Spezialisten des staatlichen Notdienstes von Uschhorod 38 Mal angezogen, um das Holz zu kreuzigen und entfernen Sie sie von der Website des Sturzes,“ – in der Nachricht angegeben.

Im Gegenzug, Uschhorod Stadtrat berichtet, dass aufgrund des schlechten Wetters fielen viele Bäume und Äste, beschädigte Stromleitungen, so dass einige Straßen haben Stromausfälle.

„Mehrere Bäume fielen auf Autos. Auch der Wind beschädigte Werbetafeln, überflutete Fahrbahnen, Keller von Häusern. Nach vorläufigen Informationen, teilweise beschädigte Dächer auf zwei mehrstöckigen Gebäuden“, – in der Nachricht des Stadtrates angegeben.

Die Mitarbeiter aller öffentlichen Versorgungsunternehmen sind damit beschäftigt, die Folgen des schlechten Wetters in der Stadt zu beseitigen.

In der Region Iwano-Frankiwsk evakuierten Rettungskräfte eine ältere Frau, ein Kind und einen Hund aus überschwemmten Gebieten infolge des schlechten Wetters.