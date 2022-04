Seit Beginn des Krieges haben Vertreter der Oppositionsplattform - Für das Leben mindestens 50 Mal mit dem Feind zusammengearbeitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während des gesamten Krieges arbeiteten Vertreter der politischen Partei Oppositionsplattform – Für das Leben, deren Tätigkeit in der Ukraine ausgesetzt wurde, mindestens 50 Mal mit den Besatzern zusammen. Dies sagte der Vorsitzende des ukrainischen Wählerkomitees, Olexij Koshel, in einer Sendung von Radio NV.

„Ich habe oberflächlich gezählt, ich habe mehr als 50 Fälle gesehen, in denen Aktivisten, Mitglieder, Abgeordnete der Oppositionsplattform – Für das Leben mit dem Besatzer zusammengearbeitet haben – mit den so genannten Übergangsverwaltungen, in anderen Formen. Es sind Vertreter dieser politischen Kraft. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir einen ganzen politischen „Blumenstrauß“ haben. Dies ist auch die Shariya-Partei. Dies ist auch die Kommunistische Partei, die de facto überlebt hat: Sie hat eine Registrierungsbescheinigung und ist legal tätig“, so Koshel.

Koshel ist der Ansicht, dass diese politischen Kräfte und öffentlichen Organisationen per Gesetz verboten werden sollten, um den Fehler mit der Kommunistischen Partei nicht zu wiederholen: Sie wurde im Rahmen der Entkommunisierung verboten, aber sie wird verklagt und existiert formal noch lange weiter.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nach dem Ende des Krieges ein Wiederaufleben der prorussischen Parteien und öffentlichen Organisationen in verschiedenen Formen geben wird. Klare Kriterien und Mechanismen für das Verbot ihrer Aktivitäten sind hier sehr wichtig“, betonte der HLC-Chef…