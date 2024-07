Ein Hubschrauber mit FSB-Offizieren ist im russischen Jakutien verschwunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mitarbeiter der regionalen Such- und Rettungsbasis Jakutsk machten sich auf die Suche nach dem Hubschrauber.

In der russischen Republik Jakutien wird nach dem Robinson R44II Hubschrauber gesucht. Der Hubschrauber ist verschwunden, nachdem ein Notsignal im Bezirk Aldanskij ausgelöst wurde. Einigen Berichten zufolge befinden sich Vertreter des FSB an Bord. Dies berichtet Radio Liberty.

In der ostsibirischen Transport Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation bestätigt die Tatsache der Suche nach dem Hubschrauber. Nach Angaben der lokalen Nachrichtenagentur SakhaDay befinden sich der Pilot und drei FSB-Beamte an Bord.

„In der Nacht des 19. Juli, 80 Kilometer von der Siedlung Chagda entfernt, ging das Ecospas-Notfallsignal der Robinson-Maschine aus. Der Hubschrauber führte einen nicht registrierten Flug im Bezirk Aldan durch. Sie sind nicht in Kontakt“, bemerkte der Gesprächspartner der Veröffentlichung.

Mitarbeiter der regionalen Such- und Rettungsbasis Jakutsk gingen vom Flughafen Magan in der Nähe von Jakutsk aus auf die Suche. Die Entfernung zu dem ausgelösten Leuchtfeuer beträgt etwa 440 Kilometer. Flugzeuge der Polar Airlines sind an der Suche beteiligt.

