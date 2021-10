Rabinowytsch: Medwedtschuks Verhaftung zeigt, dass die Behörden nicht aufhören werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Ukrainer vertrauen heute niemandem und nichts mehr, schon gar nicht den Behörden. Und die Ereignisse der letzten Jahre und vor allem der letzten Tage bezeugen eines: Die ukrainische Gesellschaft steht am Rande eines Abgrunds. Diese Meinung vertrat der ukrainische Abgeordnete und Ko-Vorsitzende der Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“ Vadym Rabinovych in der Sendung „Ukraine mit Tigran Martyrosyan“ des Fernsehsenders „Ukraine 24“.

https:

„Seit 2014 hat der Unglaube an das Regierungssystem einen Punkt erreicht, an dem die Menschen an gar nichts mehr glauben. Und die jüngsten Ereignisse im Umfeld der Politiker zeigen, dass sich unsere Gesellschaft am Rande des Abgrunds befindet. Der Bürgermeister von Kryvyy Rih Pavlov hat sich erschossen, so heißt es. Der Abgeordnete Poljakow, mit dem ich neulich auf Sendung war, ist „unter unbekannten Umständen“ gestorben… Ja, so etwas kommt vor, aber wenn es Abgeordnete der Opposition trifft, muss man zugeben, dass es zumindest seltsam aussieht“, so der Politiker.

Vadym Rabinovych betonte, dass weder die Ukrainer noch die Politiker den Versionen der Behörden Glauben schenken, selbst wenn es die Behörden selbst betrifft.

„Nehmen wir die Situation des versuchten Attentats auf Selenskyjs Präsidentenberater Sergej Schefir. Ich bin bereit, jede vernünftige Version zu akzeptieren, aber ich glaube nicht an die Geschichte, dass „jeder und alles in die Suche geworfen wird, aber wir haben nichts gefunden…“. Warum haben der Präsident und der neue Leiter des Innenministeriums sofort gesagt, dass „wir wahrscheinlich niemanden finden werden“? Warum stellen Sie sich so an? Wer ist nun unprofessionell – die Banditen oder Sie?“, fragte sich der Ko-Vorsitzende der OPZJ-Partei.

Die Schlussfolgerung ist enttäuschend, so der Politiker, „es scheint mir, dass das Land in der Dunkelheit versinkt…“.

„Die Volksabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Sozialpolitik der Werchowna Rada, Galina Tretjakowa, schrieb: „Ein Feind weniger“… Das schreibt die Person, die zuvor über die „Sterilisierung derjenigen sprach, die der Gesellschaft minderwertige Kinder schenken…“. Wie kann eine solche unmoralische Person Vertreter einer Einheitsmehrheit, Vertreter der führenden Partei des Landes sein? Verzeihung, ‚Bedienstete‘, haben Sie den Verstand verloren?!“ – Rabinowitsch war entrüstet.

Nach Ansicht des Abgeordneten sollte der Staat nicht in einen Zirkus verwandelt werden, und jeder Vorfall, insbesondere wenn die Opposition darunter leidet, sollte unter die Lupe genommen werden.

„Schließlich wissen wir nicht, was die Behörden in der „nächsten Serie“, die sie geschrieben haben, mit uns anstellen werden. Die geschlossenen TV-Kanäle, die endlose Verlängerung der Verhaftung des Vorsitzenden des politischen Rates unserer Partei Viktor Medwedtschuk wegen immer weit hergeholterer Fälle bezeugen doch eines: Die Behörden werden nicht aufhören…“. – Vadym Rabinovych fasste zusammen.