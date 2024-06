Seit Beginn des Tages gab es 55 militärische Gefechte - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unsere Verteidiger halten den Feind auf, halten die Linien und zerstören die Pläne der Russen. In den meisten Richtungen ist die Lage unverändert.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine veröffentlichte operative Informationen über die russische Invasion ab 16:00 Uhr am Sonntag, den 9. Juni.

„Seit Beginn des Tages hat es 55 militärische Zusammenstöße an der Front des russisch-ukrainischen Krieges gegeben. Unsere Verteidiger halten den Feind auf, halten die Linien und durchkreuzen die Pläne der Russen. In den meisten Richtungen ist die Situation unverändert“, heißt es in der Zusammenfassung.

Es wird berichtet, dass die Russen die Zahl der Angriffe in Richtung Charkiw seit Beginn des Tages auf vier erhöht haben. In der Gegend von Glubokoye gehen die Kämpfe weiter.

In Richtung Pokrowsk gehen sechs Kämpfe in den Gebieten Nowoalexandrowka, Karlowka und Nowopokrowskoje weiter. Die Zahl der Angriffsaktionen der Angreifer ist auf 22 gestiegen.

„Nach vorläufigen Informationen belaufen sich die russischen Verluste in dieser Richtung derzeit auf 122 Tote und Verwundete. Ein BMP, ein Artilleriesystem und ein Fahrzeug wurden zerstört. Ein feindlicher Panzer wurde beschädigt“, berichtet der Generalstab.

Die Kämpfe gehen in der Gegend von Krasnogorovka in Richtung Kurakhovka weiter. Seit Beginn des Tages gab es sechs Scharmützel.

Wir werden daran erinnern, dass seit dem 8. Juni an der Front etwa 1.300 russische Kämpfer eliminiert und mehr als 200 Einheiten militärischer Ausrüstung zerstört wurden.