Seit dem Beginn der Invasion hat die russische Armee 870.000 Soldaten an der Front verloren, so der Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten Tagen, vom 25. bis 26. Februar, haben die Truppen des Aggressorlandes im Krieg gegen die Ukraine 1170 Soldaten, 19 Panzer und 120 Fahrzeuge verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 25.02.25 werden geschätzt auf

personal – etwa 870.700 (+1170) Tote;

Panzer – 10.201 (+19) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 21.183 (+15) Einheiten;

Artilleriesysteme – 23.686 (+34) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.299 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.085 (+2) Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 331 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 26.961 (+194) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.064

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tanker – 38.702 (+120) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.759 Einheiten.

Die Lage an der Front und der russische Luftangriff

Nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) sind die Verteidigungskräfte in der Region Charkiw erfolgreich gewesen. Stattdessen rücken die russischen Angreifer in vier Richtungen im Donbass und in der Region Kursk vor.

Gestern Abend haben die russischen Terroristen die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen angegriffen.

Die Ankunft der feindlichen Drohnen wurde in Charkiw registriert. Die Wohninfrastruktur der Stadt wurde beschädigt.

In der Region Kiew hat eine feindliche Drohne ein Wohnhaus getroffen. Ein 19-jähriges Mädchen wurde bei dem Angriff ebenfalls verletzt.