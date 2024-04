Ein Selbstmordattentäter in Pakistan zündet eine Selbstmordbombe in der Nähe japanischer Arbeiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Selbstmordattentäter hat in der pakistanischen Stadt Karachi eine mit Sprengstoff beladene Weste in der Nähe eines Lieferwagens mit japanischen Arbeitern gezündet. Bei dem Vorfall wurden drei von ihnen verletzt. Dies meldete die Nachrichtenagentur Al Jazeera am Freitag, den 19. April.

Der kugelsichere Lieferwagen war auf dem Weg zu dem Industriegebiet, in dem fünf japanische Staatsbürger in der pakistanischen Fabrik von Suzuki Motors arbeiten. Zwei Sicherheitsbeamte befanden sich in dem Wagen und hatten Informationen über mögliche Anschläge auf Ausländer in Pakistan, die an Projekten in China und anderen Ländern arbeiten.

Selbstmordattentäter auf einem Motorrad näherten sich dem Lieferwagen. Einer der beiden Angreifer zündete den an seinem Körper befestigten Sprengstoff, sobald der Lieferwagen langsamer wurde, traf aber sein Ziel nicht. Dies veranlasste seinen Komplizen, das Fahrzeug zu beschießen. Der Angreifer feuerte etwa 16 Schüsse ab, aber in der Nähe befindliche Sicherheitskräfte und eine Polizeistreife erwiderten das Feuer und töteten den Angreifer.

Die japanischen Staatsangehörigen blieben unverletzt, während zwei Passanten und ein Sicherheitsbeamter verletzt wurden und sich in einem stabilen Zustand im Krankenhaus befinden. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.

Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari und Ministerpräsident Shehbaz Sharif verurteilten den Angriff auf die japanischen Arbeiter.

Zur Erinnerung: Am Dienstag, den 26. März, wurden fünf chinesische Staatsbürger bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans getötet, als ihr Konvoi von einem Selbstmordattentäter angegriffen wurde.