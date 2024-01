Selenskyj über Gespräche mit Rumänien: Wir nehmen uns das Abkommen mit Großbritannien zum Vorbild

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine diskutiert mit Rumänien über Sicherheitsgarantien. Zu diesem Zweck haben sie sich das Abkommen mit Großbritannien zum Vorbild genommen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der abendlichen Videobotschaft am Sonntag, den 14. Januar.

„Heute gibt es auch eine Fortsetzung der Arbeit an den Sicherheitsgarantien für die Ukraine – die Verhandlungen mit Rumänien haben begonnen. Dies ist bereits der neunte Staat, mit dem solche bilateralen Arbeiten durchgeführt werden. Alle G7-Staaten plus die Niederlande, plus Rumänien“, sagte der Staatschef.

Selenskyj fügte hinzu, dass es weitere Verhandlungen mit anderen Ländern über Sicherheitsgarantien geben wird.

„Als Vorbild nehmen wir das Abkommen, das wir diese Woche mit Großbritannien geschlossen haben. Ich bin Großbritannien noch einmal dankbar für die Vorrangstellung und für die sehr gute, starke Ausfüllung des Abkommens“, sagte der Präsident.