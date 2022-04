Selenskyj an die Alliierten: Entweder Waffen oder Verhandlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyjy hielt am Samstagabend, dem 16. April, eine Ansprache zu den Ergebnissen des 52.

So appellierte der Staatschef an die Staats- und Regierungschefs der verbündeten Länder, dringend mit Waffen für die Entblockade von Mariupol zu helfen oder eine Rolle bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu übernehmen.

„Die Situation in Mariupol bleibt so brutal wie möglich. Das ist einfach unmenschlich. So hat Russland es geschafft. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, sie zu beeinflussen. Entweder geben unsere Partner der Ukraine alle schweren Waffen und Flugzeuge, die sie braucht, und zwar ohne Übertreibung sofort, damit wir den Druck der Besatzer auf Mariupol verringern und die Blockade aufheben können. Oder – der Verhandlungsweg, bei dem auch die Rolle der Partner entscheidend sein sollte“, sagte der Präsident.

Selenskyj sagte auch, dass die wichtigste Aufgabe auf dem Treffen zum Wiederaufbau der ukrainischen Städte und Gemeinden darin bestehe, Wohnraum für alle Ukrainer bereitzustellen: sowohl für die Vertriebenen als auch für diejenigen, deren Häuser von den Invasoren zerstört wurden.

„Die zweite Phase besteht darin, das wieder aufzubauen, was die Besatzer zu zerstören versuchten. All die Städte und Gemeinden, die darunter gelitten haben. Und in der dritten Phase stellen wir Wohnraum für all diejenigen zur Verfügung, die den Staat verteidigt haben oder verteidigen, die im Interesse der Gesellschaft gearbeitet haben oder arbeiten, aber noch keine eigene Wohnung haben“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass als Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation über den Krieg zwei Dokumente unterzeichnet werden könnten: über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und ein Abkommen direkt zwischen Kiew und Moskau.

