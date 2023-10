Selenskyj beabsichtigt, Israel zu besuchen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Büro des ukrainischen Präsidenten hat ein Ersuchen an das Büro des israelischen Ministerpräsidents Benjamin Netanjahu gerichtet und ihn gebeten, einem offiziellen Besuch des ukrainischen Regierungschefs Wolodymyr Selenskyj zuzustimmen. Dies berichtete Ynet am Mittwoch, den 11. Oktober.

„Der Staatschef bat darum, eine solche Möglichkeit zu erkunden“, hieß es in dem Bericht.

Der Besuch selbst ist noch nicht geplant, aber „die ersten Kontakte zwischen den zuständigen Diensten Israels und der Ukraine haben bereits begonnen.“

„Die Verhandlungen zu diesem Thema sind vorläufig, und das Datum des wahrscheinlichen Besuchs steht noch nicht fest“, stellte das Büro des ukrainischen Präsidenten klar.

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten soll Berichten zufolge ein Zeichen der Solidarität mit Israel sein, das von der Terrorgruppe Hamas angegriffen wird.

„Wir befinden uns im Kriegszustand und wir wissen, was es bedeutet, von Terroristen angegriffen zu werden. Es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Situation nicht allein sind. Es kann das Leben von Menschen und der Nation retten. Ich empfehle den Staats- und Regierungschefs der Welt, nach Israel zu fliegen und die Menschen zu unterstützen, die einem Terroranschlag zum Opfer gefallen sind“, sagte Selenskyj zuvor in Brüssel.

Nach den neuesten Zahlen sind in Israel mehr als 1.200 Menschen durch den Hamas-Angriff ums Leben gekommen. Der Gazastreifen beansprucht 900 Opfer der israelischen Luftangriffe.

Hamas-Angriff auf Israel tötet 50 Ausländer