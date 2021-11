Selenskyj beglückwünschte die Beschäftigten des sozialen Sektors zu ihrem Berufsurlaub.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beschäftigten des sozialen Sektors zu ihrem Berufsurlaub gratuliert. Die Glückwünsche wurden auf der Website des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

„An diesem Tag ehren wir die Menschen, die eine schwierige humanistische Aufgabe – die ständige, vielseitige und umfassende Unterstützung und den Schutz all derer, die es in unserer Gesellschaft am nötigsten haben – zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Sie … helfen dabei, die Schwierigkeiten des Lebens zu überwinden, an sich selbst und an Ihre Fähigkeiten zu glauben und einen Ausweg aus den schwierigsten Situationen zu finden“, betonte Selenskyj.

Er äußerte die Hoffnung, dass dank der Professionalität und der Arbeit der Sozialarbeiter der soziale Bereich „modernisiert und im Einklang mit den internationalen Standards und den Herausforderungen der Gegenwart weiterentwickelt wird, dass die sozialen Dienste und die Unterstützung für alle zugänglich werden, die Pflege und Fürsorge benötigen“.

Selenskyj wünschte den Beschäftigten des sozialen Sektors Gesundheit, Wohlergehen und weitere Erfolge im Namen der Ukraine…