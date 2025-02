Selenskyj beharrt auf einer europäischen Vertretung bei den Verhandlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine ist Teil des europäischen Kontinents und wird in Zukunft Teil der EU sein. Daher „sollte die Stimme Europas auf der gleichen Ebene gehört werden“, erklärte das ukrainische Staatsoberhaupt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass die Ukraine eine europäische Vertretung am Tisch der potentiellen Verhandlungen braucht, da die EU ein sehr großer Partner ist. Er sagte dies auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

„Natürlich sind die Vereinigten Staaten in militärischer Hinsicht der wichtigste strategische Partner, gleichzeitig ist die EU aber auch ein sehr großer Partner und sehr hilfreich, so dass wir in jedem Fall in jeder Diplomatie in der Zukunft, ja, die Zukunft ist nicht nur das Ergebnis, die Zukunft ist der Weg, und wir müssen Seite an Seite gehen“, bemerkte das Staatsoberhaupt.

Der ukrainische Präsident bedankte sich bei den USA für die Hilfe und bei der EU. Er fügte hinzu, dass die Ukraine Teil des europäischen Kontinents ist und in Zukunft Teil der EU sein wird, daher, so erklärte er, „sollte die Stimme Europas auf derselben Ebene gehört werden.“

Zuvor hatte der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für die Ukraine, Keith Kellogg, erklärt, er werde sich bemühen, alle Seiten in die Verhandlungen in 180 Tagen einzubeziehen. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass Europa nicht mit am Verhandlungstisch sitzen werde.

Wolodymyr Selenskyj forderte die Schaffung von Streitkräften für Europa. Seiner Meinung nach sollte Europa autark werden und seine militärischen Kräfte mit der Ukraine vereinen.