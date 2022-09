Selenskyj besprach mit Duda das russische Vorgehen im Donbass

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte am Donnerstag, den 29. September, ein Telefongespräch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, in dem er das russische Vorgehen in den besetzten Gebieten, insbesondere die Abhaltung von Pseudo-Referenden, erörterte.

Beide Seiten waren sich einig, dass eine starke, konsolidierte weltweite Reaktion auf die illegalen Handlungen Russlands, die die Grundlage des Völkerrechts zerstören, erforderlich ist. Die Präsidenten besprachen konkrete Schritte und Maßnahmen, an denen die Parteien in diesem Zusammenhang arbeiten werden.

Selenskyj dankte Duda für die Unterstützung der Ukraine in seiner Rede zur Eröffnung der 77. Sitzung der UN-Generalversammlung und für die klare Haltung Polens, „Referenden“ nicht anzuerkennen.

Selenskyj und Duda sprachen auch über die Zusammenarbeit im Bereich Militär und Verteidigung.

Selenskyj beglückwünschte Polen zur Eröffnung der Ostsee-Pipeline und wies auf deren Bedeutung für die Energieunabhängigkeit der gesamten Region hin.

Selenskyj wies auch auf die Verringerung der Warteschlangen an der ukrainisch-polnischen Grenze hin und betonte die Bedeutung weiterer Anstrengungen zur Erhöhung der Kapazität der entsprechenden Grenzübergänge. Ihm zufolge ist die ukrainische Seite daran interessiert, gemeinsame Grenz- und Zollkontrollen an allen Kontrollpunkten einzuführen und die Arbeit an dem bilateralen Abkommen in diesem Bereich zu beschleunigen…