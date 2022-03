Selenskyj bittet Norwegen um Waffen gegen Schiffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Mittwoch, den 30. März, vor dem norwegischen Parlament.

„Die ukrainischen Häfen im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer sind seit dem ersten Tag der russischen Invasion blockiert. Etwa 100 Schiffe können nicht ins Mittelmeer fahren. Einige Schiffe wurden einfach beschlagnahmt. Das ist Piraterie mit dem Ziel, Fracht zu stehlen. Mehrere Schiffe wurden durch Geschützfeuer getroffen. Doch die Blockade der Häfen wurde von der Russischen Föderation nicht nur mit Seestreitkräften durchgeführt. Sie haben das Meer vermint. Und nun wurden die Minen von den russischen Streitkräften gelegt und treiben auf dem Meer. Das ist eine Gefahr für alle, für alle Schiffe aller Länder in der Schwarzmeerregion“, sagte Selenskyj.

Er erinnerte daran, dass eine dieser Minen im Bosporus, eine andere in der Nähe der bulgarischen Grenze und eine dritte vor der Küste Rumäniens entschärft wurde.

„Und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn eine dieser Minen nicht rechtzeitig entschärft wird. Wer wird dann leiden? Vielleicht Fähren, Gott bewahre, oder Passagierschiffe, Handelsschiffe oder Tanker, deren Detonation nicht nur zu Opfern, sondern auch zu einer Umweltkatastrophe großen Ausmaßes führen würde. Und dann wird Russland wieder sagen, wie es das immer tut, dass es das nicht war“, so Selenskyj.

Die kriminellen Handlungen Russlands auf See verdienen eine gesonderte Betrachtung, so der Präsident.

In seiner Rede forderte er Norwegen auf, mobile Boden-Luft-Raketen und Schiffsabwehrraketen zu liefern.

„Die Freiheit muss ebenso bewaffnet werden wie die Tyrannei… Ich möchte klar benennen, was wir brauchen. Insbesondere die Schiffsabwehrwaffen – Harpoon-Raketen – sowie die NASAMS-Luftabwehrsysteme. Darüber hinaus brauchen wir gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriesysteme. Alle Waffen, mit denen Sie uns helfen können, werden nur zum Schutz unserer und Ihrer Freiheit eingesetzt“, sagte Selenskyj.

Darüber hinaus erklärte der ukrainische Präsident, dass Norwegen einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit Europas leisten kann.

„Sie sind einer der verantwortungsvollsten Lieferanten von Energieressourcen. Es gab und, da bin ich mir sicher, wird es in der Welt Vertrauen in Norwegen geben. Dies steht in krassem Gegensatz zu dem Verhalten Russlands… bei der Versorgung mit Energieressourcen sind Sie es, die einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit Europas leisten können, indem Sie eine notwendige Ressource für die EU-Länder und auch für die Ukraine bereitstellen… Wir haben bereits einen Dialog über die Lieferung von etwa 5 Milliarden Kubikmetern Gas an die Ukraine für die nächste Heizperiode aufgenommen. Ich hoffe, dass dies die Grundlage für unsere langfristige Zusammenarbeit in diesem Bereich bilden wird“, sagte Selenskyj.