Selenskyj erörterte mit dem König von Jordanien eine mögliche Partnerschaft im Sicherheitsbereich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj und der König von Jordanien erörterten die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich sowie die Lage im Nahen Osten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erörterte bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. eine mögliche Partnerschaft im Sicherheitsbereich.

Quelle: : soziale Netzwerke des Präsidenten

Details: : Selenskyj merkte an, dass er und der jordanische König „eine mögliche Partnerschaft im Sicherheitsbereich sowie die allgemeine Lage im Nahen Osten und in der Golfregion erörtert“ hätten.

Zitat: : „Die Ukraine ist offen für eine Zusammenarbeit zum Schutz vor Drohnen- und Raketenangriffen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es ohne ein einheitliches System schlichtweg unmöglich ist, einen umfassenden Schutz für Menschen und kritische Infrastruktur zu gewährleisten. Wir verfügen über dieses System, da wir bereits im fünften Jahr eines umfassenden Krieges gezwungen sind, gegen ständige russische Angriffe zu kämpfen, bei denen unter anderem iranische Drohnen zum Einsatz kommen.

Und es ist sehr wichtig, dass diejenigen, denen wir unser Fachwissen anbieten, uns auch dabei helfen können, uns zu stärken. Ich danke Seiner Majestät für das Treffen und die Offenheit für den Dialog.“

Vorgeschichte: Am 29. März traf Selenskyj in Jordanien ein, wo Treffen zu Sicherheitsfragen auf dem Programm standen.

Zuvor hatte der Präsident Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar besucht.