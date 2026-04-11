Selenskyj: Wir stehen in ständigem Kontakt mit den USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine steht mit der amerikanischen Seite in Kontakt – in ständigem Kontakt auf verschiedenen Ebenen, betonte der Präsident.

Die Ukraine steht in ständigem Kontakt mit den USA und plant, die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern wiederzubeleben. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, dem 11. April, in einer abendlichen Videobotschaft.

„Die Ukraine steht mit der amerikanischen Seite in Kontakt – in ständigem Kontakt auf verschiedenen Ebenen. Wir bereiten für die kommenden Wochen eine sehr aktive Zusammenarbeit auch mit unseren europäischen Partnern vor“, erklärte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass für Montag, den 13. April, ein Bericht des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, zu allen Vereinbarungen im Nahen Osten, in Satoka und in anderen Ländern in der Nähe dieser Region – bezüglich des ukrainischen Exports von Verteidigungsgütern – geplant sei.

„Tatsächlich betrachten alle Partner dies gleichermaßen als Erfolg der Ukraine und sprechen davon – dass die Ukraine tatsächlich zur Sicherheit beiträgt. In Asien besteht diesbezüglich Interesse, und es gibt bereits erste Vereinbarungen, an denen gearbeitet wird. Dies stärkt zweifellos auch die Ukraine“, betonte Selenskyj.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner abendlichen Videobotschaft am Samstag, dem 11. April, auch über die Waffenruhe zu Ostern. Ostern müsse eine Zeit der Sicherheit und des Friedens sein, und es wäre richtig, wenn der Waffenstillstand auch weiterhin Bestand hätte, sagte der Präsident.