Damaskus: Selenskyj zog Bilanz des Dreiertreffens

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Parteien erörterten ein breites Spektrum an Themen: von Sicherheit und Verteidigung sowie der Lage rund um den Iran bis hin zur Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Infrastruktur zwischen den Ländern.

Während seines Besuchs in der syrischen Hauptstadt Damaskus am Sonntag, dem 5. April, nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an Gesprächen mit Vertretern der drei Länder – der Ukraine, Syriens und der Türkei – teil. Dies teilte er auf seinem Telegram-Kanal mit.

Der Präsident wies darauf hin, dass das Hauptziel solcher Treffen darin bestehe, neue Beziehungen aufzubauen und Möglichkeiten für Integration und die Stärkung der Sicherheit zu schaffen. Die Teilnehmer erörterten ein breites Spektrum an Themen, darunter Aspekte der Sicherheit und Verteidigung sowie die Lage in der Region unter Berücksichtigung der Unruhen rund um den Iran, und suchten nach Wegen zur Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Infrastruktur zwischen den Ländern.

Besondere Aufmerksamkeit galt Themen im Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit. Selenskyj betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Kriegsfolgen sowie im Hinblick auf den friedlichen Verhandlungsprozess im Kontext der russischen Aggression gegen die Ukraine.

Der Präsident dankte den Syrern für den herzlichen Empfang der ukrainischen Delegation und erinnerte an die Unterstützung der Ukraine für das neue Syrien nach dem Sturz des langjährigen Regimes von Baschar al-Assad.

Er bekräftigte die Bereitschaft, sich weiterhin für Stabilität und Entwicklung einzusetzen. Seinen Worten zufolge werden gemeinsame Anstrengungen zur Stärkung der Länder und ihrer Volkswirtschaften beitragen und die Gesellschaften widerstandsfähiger und unabhängiger machen.