Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Sybiha: Selenskyj ist bereit, sich mit Putin zu treffen, doch dieser weicht den Verhandlungen in der Türkei aus.

Russische Propagandisten haben den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha am Rande des 5. Diplomatischen Forums in Antalya angegriffen.

Quelle: Video des Außenministeriums, das Journalisten zur Verfügung gestellt wurde

Details: Der Außenminister erklärte, der Präsident der Ukraine sei bereit, sich mit dem russischen Präsidenten zu treffen, doch dieser verstecke sich.

Zitat von Sybiha: : „Selenskyj ist bereit, sich mit Putin zu treffen. Die Frage ist, warum er sich versteckt?“

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H3.

Zur Erinnerung:

Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass die Ukraine bereit sei, in der Türkei ein Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin unter Beteiligung von Recep Tayyip Erdoğan und Donald Trump zu veranstalten.