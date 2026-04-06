Wo üben die Angreifer den größten Druck aus? Syrskyj berichtete Selenskyj über die heißesten Punkte an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Neben der Frontlage wurde dem Präsidenten auch über Fernangriffe und deren Auswirkungen auf die Russische Föderation berichtet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass er Berichte des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, und des Generalstabschefs, Andrij Hnatov, zur Lage an der Front und zum Verlauf der ukrainischen Operationen entgegengenommen habe.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Selenskyj auf Telegram.

Nach Angaben des Präsidenten wurden während der Besprechung die Aussichten in den Richtungen Olexanderivka und Pokrowsk gesondert erörtert. Genau dort, wie Selenskyj anmerkte, konzentrieren sich derzeit die größten Anstrengungen der russischen Armee und dementsprechend auch der Hauptwiderstand seitens der ukrainischen Streitkräfte.

Der Staatschef dankte den ukrainischen Einheiten für die „spürbaren Ergebnisse“ bei der Bekämpfung der russischen Invasoren.

Separat gab es laut Selenskyj einen Bericht über die diplomatischen Maßnahmen der Ukraine und die entsprechenden Prioritäten. Der Staatschef betonte, dass sich die weitreichenden Sanktionen bereits auf die russischen Einnahmen auswirken, vor allem auf die Öleinnahmen.

„Dies ist sowohl im Nordosten als auch im Südosten, wo aktive Fernkampfmaßnahmen stattfinden, spürbar“, fügte er hinzu.

Der Präsident teilte zudem mit, dass er gemeinsam mit dem Militärkommando weitere Schritte beschlossen habe. Seinen Worten zufolge sollen die starken Positionen der Ukraine an der Front und bei den Fernangriffen auch zur Stärkung der ukrainischen Positionen in der Diplomatie und in den Beziehungen zu den Partnern beitragen.

„Genau so geschieht es. Die Ukraine verteidigt sich selbst und demonstriert ihre Fähigkeit, die Sicherheit anderer zu stärken“, fasste er zusammen.