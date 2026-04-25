Die Regierung wird Dnipro nach dem massiven Beschuss Unterstützung gewähren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung unter Julija Swyrydenko erfasst den Bedarf in Dnipro nach dem massiven Beschuss und wird der Stadt Unterstützung gewähren.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko in den sozialen Netzwerken mit.

Swyrydenko wies darauf hin, dass nach dem nächtlichen Angriff des Feindes 13 zivile Einrichtungen in der Stadt beschädigt wurden und mindestens 27 Wohnhäuser Schäden unterschiedlichen Ausmaßes aufweisen. Zwei Kindergärten und eine Ambulanz wurden beschädigt.

Die Begutachtung der Schäden dauert an.

„Die Regierung wird Dnipro die notwendige Unterstützung gewähren. Ich habe das Ministerium für Entwicklung beauftragt, gemeinsam mit den lokalen Behörden unverzüglich den Bedarf an staatlicher Unterstützung zu ermitteln“, erklärte die Ministerpräsidentin.