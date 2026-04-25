Ein Nachbar betrat die Wohnung mit einer Granate: In Saporischschja kam eine Frau bei der Explosion ums Leben, zwei Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Granatenexplosion in einer Wohnung in Saporischschja: Eine Frau kam ums Leben, zwei Männer wurden verletzt, die Ermittlungen laufen

In Saporischschja kam eine Frau durch die Explosion einer Granate in einer Wohnung ums Leben, zwei Männer wurden verletzt.

Quelle: : Streifenpolizei der Region Saporischschja

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Details: : Die Polizei nennt kein Datum des Vorfalls, gibt jedoch an, dass die Streifenpolizisten vor einigen Tagen einen Hinweis auf eine Explosion in einer Wohnung im Stadtteil Kosmichny erhalten haben.

In der Wohnung fanden die Beamten zwei Männer mit Splitterverletzungen vor. Die Streifenpolizisten leisteten sofort Erste Hilfe. Es gelang ihnen, den Zustand der Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu stabilisieren. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus eingeliefert.

Gleichzeitig kam bei der Explosion eine Frau ums Leben.

„Die Ermittler klären derzeit alle Umstände des Vorfalls. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge betrat ein Nachbar die Wohnung mit einem Gegenstand, der einer Granate ähnelte, woraufhin es zu einer Explosion kam“, heißt es in der Meldung.