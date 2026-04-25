Die russische Armee hat Dnipro erneut angegriffen: An einer Infrastruktureinrichtung ist ein Brand ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht vom 26. April griffen die Russen Dnipro an. Es kam zu einem Brand, es gibt keine Opfer. Die Rettungsdienste sind im Einsatz.

In der Nacht zum 26. April haben russische Invasoren Dnipro erneut angegriffen, wodurch ein Brand an einer Infrastruktureinrichtung ausgebrochen ist

Quelle: : der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Erneut ein feindlicher Angriff auf Dnipro. An einer Infrastruktureinrichtung ist ein Brand ausgebrochen.“

Details: : Derzeit: Die Rettungsdienste sind bereits im Einsatz. Vorläufigen Angaben zufolge gab es keine Verletzten, fügte er hinzu.

Vorgeschichte: .*

In der Nacht zum 25. April führten russische Streitkräfte einen massiven Angriff auf Dnipro unter Einsatz von Raketen und Drohnen durch; dabei wurden vier Menschen getötet und weitere 21 verletzt, darunter ein Kind.

Am Nachmittag des 25. April griff Russland Dnipro ein zweites Mal an; diesmal kam eine Person ums Leben. Die Zahl der Todesopfer stieg nach den beiden Angriffen auf 5. 46 Personen wurden verletzt, darunter 5 Kinder.

Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass nach den tödlichen Angriffen auf Dnipro am 25. April zwei weitere Menschen als vermisst gelten.