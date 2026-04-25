Ukrenerho hat eine Erklärung zu den Stromabschaltungen am Sonntag abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Experten raten den Ukrainern, den Betrieb energieintensiver Geräte auf die Tageszeit – von 11:00 bis 16:00 Uhr – zu verlegen.

Für Sonntag, den 26. April, sind keine Stromabschaltungen geplant. Die Energieversorger rufen jedoch dazu auf, die Nutzung leistungsstarker Geräte auf die Tagesstunden zu verlegen. Dies teilt Ukrenerho mit.

Für Sonntag sind keine Maßnahmen zur Verbrauchsbegrenzung vorgesehen, wie die Energieversorger anmerken.

Die Bürger werden jedoch gebeten, schonend mit dem Stromnetz umzugehen und Spitzenlasten zu berücksichtigen.

Experten raten dazu, den Einsatz energieintensiver Geräte auf die Tagesstunden von 11:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen.

Gleichzeitig werden die Ukrainer dazu aufgerufen, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte in den Abendstunden, nämlich von 18:00 bis 22:00 Uhr, einzuschränken.