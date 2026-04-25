Russische Truppen haben in Kramatorsk ein Polizeifahrzeug angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 25. April hat der Feind ein Dienstfahrzeug der Polizei während einer Streife in Kramatorsk im Gebiet Donezk beschossen.

Quelle: : Streifenpolizei

Details: : In der Nacht griff der Feind das Dienstfahrzeug der Streifenpolizei an, die zu diesem Zeitpunkt im Dienst durch die Stadt fuhr. Vermutlich wurde der Angriff mit Hilfe einer FPV-Drohne durchgeführt.

Nach dem Treffer versuchten die Beamten, das Fahrzeug zu löschen, doch es brannte vollständig aus.

Let isLoadEmbed3361 = false

If(!isLoadEmbed3361) { let node = document.getElementById(‚embed-3361‘) const processEmbed3361 = (node, attempt = 0) => { if (window.oemb && typeof oemb.process === ‚function‘) { oemb.process(node, ‚https://www.facebook.com/reel/1407051891107507‘) return } if (attempt >= 40) return setTimeout(() => processEmbed3361(node, attempt + 1), 50) } processEmbed3361(node) isLoadEmbed3361 = true; }

Die Streifenpolizisten wandten sich an die medizinische Einrichtung.