Selenskyj gratulierte Mádor zum Wahlsieg in Ungarn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Selenskyj gratulierte der ungarischen Partei „Tisza“ und Péter Mádor zum Wahlsieg und rief zur Zusammenarbeit auf.

Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte Péter Mádor und der Partei „Tisza“ zu ihrem überzeugenden Sieg bei den Parlamentswahlen in Ungarn.

Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Ich gratuliere Péter Magyar und der Partei TISZA zu ihrem überzeugenden Sieg. Es ist wichtig, wenn ein konstruktiver Ansatz siegt.“

Details: : Selenskyj betonte, dass die Ukraine stets nach gutnachbarlichen Beziehungen zu allen Ländern in Europa gestrebt habe und bereit sei, die Zusammenarbeit mit Ungarn auszubauen.

„Europa und jeder europäische Staat müssen stärker werden, und Millionen Europäer streben nach Zusammenarbeit und Stabilität. Wir sind bereit für Treffen und eine gemeinsame konstruktive Arbeit zum Wohle beider Völker sowie für Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa“, fügte der Präsident hinzu.

Vorgeschichte: Nach offiziellen Angaben der vorläufigen Auszählung der Stimmen gewinnt die Oppositionspartei „Tisa“ die Parlamentswahlen in Ungarn und erhält die überwiegende Mehrheit der Sitze im Parlament. Ministerpräsident Wiktor Orbán hat seine Niederlage anerkannt.

Die Parlamentswahlen in Ungarn fanden bei einer Rekordwahlbeteiligung von über 77 % statt.