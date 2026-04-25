In Dnipro sind durch die Angriffe der Russischen Föderation bereits 6 Menschen ums Leben gekommen und 47 verletzt worden; in der Region sind auch Kinder zu den Opfern gezählt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Infolge der russischen Angriffe auf Dnipro am 25. April kamen 6 Menschen ums Leben, 47 wurden verletzt. Sechs Verletzte wurden auch im Bezirk Nikopol gezählt.

Die Zahl der Todesopfer infolge der Angriffe auf Dnipro am 25. April ist auf 6 gestiegen, die Zahl der Verletzten auf 47; zudem wurden 6 Menschen im Bezirk Nikopol verletzt.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Details: : Hanzha teilte mit, dass die Russen Dnipro über 20 Stunden lang in mehreren Angriffswellen mit Raketen und Drohnen beschossen hätten. Um 18:00 Uhr schrieb er, dass der Feind Dnipro erneut angegriffen und ein Unternehmen beschädigt habe.

Infolge der Angriffe kamen 6 Menschen ums Leben, 47 wurden verletzt. Zwei Verletzte befinden sich in kritischem Zustand.

Neben Dnipro waren im Laufe des Tages auch die Bezirke Nikopol und Synelnykiv unter feindlichen Angriffen.

Im Bezirk Nikopol wurden sechs Menschen verletzt, darunter zwei Kinder: ein einjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge.

Vorgeschichte: In der Nacht zum 25. April führten russische Streitkräfte einen massiven Angriff auf Dnipro unter Einsatz von Raketen und Drohnen durch; dabei wurden vier Menschen getötet und weitere 21 verletzt, darunter ein Kind.

Am Nachmittag des 25. April griff Russland Dnipro ein zweites Mal an; diesmal kam eine Person ums Leben. Die Zahl der Todesopfer stieg nach den beiden Angriffen auf 5. 46 Personen wurden verletzt, darunter 5 Kinder.

Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass nach den tödlichen Angriffen auf Dnipro am 25. April zwei weitere Menschen als vermisst gelten.