Walerij Saluschnyj wurde vom Posten des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte entlassen, weil ein „Reset“ notwendig sei. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Fox News, das am Vortag veröffentlicht wurde.

„Ein solcher Reset der Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte – er war für uns sehr notwendig. Und wir sprechen hier nicht von einer Neuausrichtung unseres Handelns. Wir sprechen nur über die Tatsache, dass sich einige Dinge in letzter Zeit nicht geändert haben“, sagte der Staatschef.

Seiner Meinung nach sollten die Ukrainer „schneller“ sein.

„Das bedeutet, dass wir die ganze Bürokratie aufgeben müssen. Andernfalls werden wir keine Chancen haben. Wir müssen intelligenter, technologischer und natürlich schneller sein“, sagte Selenskyj.

Zugleich begründete er die Verleihung des Titels „Held der Ukraine“ an Saluschnyj damit, dass er „das Land verteidigt“ habe.

„Er hat unser Volk und unser Land verteidigt. Deshalb habe ich ihm den Titel eines Helden der Ukraine verliehen. Ich bin ihm sehr dankbar“, resümierte der Präsident.

Erinnern Sie sich, am 8. Februar berichtete Selenskyj über das Treffen mit Saluschnyj. Ihm zufolge haben sie über Veränderungen in den Streitkräften gesprochen.

Noch am selben Tag wurde bekannt, dass Saluschnyj entlassen und Olexander Syrskyj zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine ernannt wurde. In der Folge wurde das Kommando im Generalstab ausgetauscht, und auch in anderen Schlüsselpositionen der ukrainischen Armee gab es Veränderungen.