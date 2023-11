Selenskyj erwartet verstärkte Angriffe auf die Infrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass Russland die Zahl der Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur erhöhen könnte.

„Wir haben fast die Hälfte des Novembers hinter uns und wir sollten uns darauf einstellen, dass der Feind die Zahl der Drohnen- oder Raketenangriffe auf unsere Infrastruktur erhöhen könnte. Russland bereitet sich auf den Winter vor. Und wir in der Ukraine sollten unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Verteidigung richten, auf die Abwehr von Terroristen, auf alles, was die Ukraine tun kann, um unserem Volk das Überstehen dieses Winters zu erleichtern und die Fähigkeiten unserer Kämpfer zu erhöhen“, sagte der Präsident in seiner traditionellen abendlichen Videoansprache.

Selenskyj dankte allen Partnern, die der Ukraine bei der Luftverteidigung helfen.

„Das sind verschiedene Länder: die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, das ist Norwegen, Italien, das ist Rumänien, das ist Schweden, die Niederlande, die Slowakei, das ist die Tschechische Republik, Bulgarien, Polen, die baltischen Staaten und andere Länder. „Petriots, Nassams, Iris, Ravens, Hokies, andere Systeme. Wir können jetzt nicht offen über alles sprechen, aber der ukrainische Luftschild ist bereits stärker als in der Vergangenheit. Leider arbeiten wir daran, ihn noch stärker zu machen“, sagte der Präsident.