Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Amerikaner haben Wladimir Putin geholfen, aus der jahrelangen Isolation herauszukommen, aber die Ukraine ist zu allem bereit, versicherte der Präsident.

Die derzeitige US-Regierung führt Aktionen durch, um die Russische Föderation aus der langjährigen Isolation zu holen und hilft damit Wladimir Putin. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Briefing in Kiew am Mittwoch, den 19. Februar.

„Dass sie in Saudi-Arabien ihre bilateralen Fragen besprechen, ist ihr gutes Recht, sagte ich. Obwohl ich glaube, dass die USA Putin geholfen haben, aus der jahrelangen Isolation herauszukommen. Niemand ist verärgert – wir sind zu allem bereit“, erklärte er.

Selenskyj glaubt, dass einer der Gründe dafür die Desinformation ist, unter deren Einfluss das Team von US-Präsident Donald Trump steht.

„Ich wünschte, es gäbe mehr Wahrheit aus dem Trump-Team. Denn das alles wirkt sich definitiv nicht positiv auf die Ukraine aus. Und es beeinträchtigt die Tatsache, dass sie Putin aus der Isolation holen. Und ich glaube, dass Putin und die Russen sehr zufrieden sind“, fügte der Staatschef hinzu.

Wir erinnern daran, dass am 18. Februar in Saudi-Arabien in der Stadt Riad die ersten direkten Gespräche zwischen den Delegationen der Vereinigten Staaten und Russlands stattfanden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Sie dauerten etwa fünf Stunden.

Danach tauschten die russische Seite und das US-Außenministerium ihre Eindrücke von den Verhandlungen aus.

Auch Donald Trump gab im Anschluss an das Treffen der russischen und amerikanischen Delegationen eine Reihe von Erklärungen ab.