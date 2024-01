Selenskyj erzählte Sunak von russischem Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einem Telefongespräch mit dem britischen Ministerpräsident Rishi Sunak, dass Russland in den letzten fünf Tagen mindestens 500 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert habe. Das Staatsoberhaupt schrieb darüber am Dienstag, den 2. Januar in Telegram.

„Ich habe über die Fortsetzung des russischen Luftterrors gegen ukrainische Städte berichtet. In den letzten fünf Tagen hat der Feind mindestens 500 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert“, so der Präsident.

Selenskyj dankte dem Regierungschef für den umfangreichen und vielseitigen Beitrag Großbritanniens zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung, insbesondere mit Radaren, fortschrittlichen Anti-Drohnensystemen und Raketen.

„Wir haben über die Fortsetzung der Verteidigungszusammenarbeit gesprochen, wobei der Schwerpunkt auf der weiteren Stärkung der Luftverteidigung und der Langstreckenfähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte liegt“, fügte der Staatschef hinzu.

Selenskyj betonte auch die Notwendigkeit, das bilaterale Abkommen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Rahmen der Vilnius-Erklärung der G7-Länder (G7) so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen.

„Außerdem wurden die Positionen zur ukrainischen Friedensformel am Vorabend des vierten Treffens der Berater in Davos koordiniert und die Vorbereitungen für den Globalen Friedensgipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie die gemeinsame Arbeit an bestimmten Punkten der Friedensformel besprochen“, fügte der Staatschef hinzu.