Selenskyj ist in Frankreich eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach einem Besuch in Berlin und einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankreich eingetroffen. Dies teilte der Pressedienst des Präsidenten am Freitag, den 16. Februar mit.

Während seines Besuchs wird Präsident Selenskyj mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. Es ist geplant, ein Abkommen über Sicherheitsgarantien zwischen Frankreich und der Ukraine zu unterzeichnen.

„Paris. Es ist ein Treffen mit Präsident Macron und ein wichtiges Abkommen geplant. Unsere Zusammenarbeit führt zu Ergebnissen beim Schutz des Lebens der Ukraine und unseres gesamten Europas“, so die Nachricht auf den Seiten von Selenskyj in den sozialen Netzwerken.

Zuvor, am 16. Februar, wurde berichtet, dass die Ukraine und Deutschland ein Abkommen über Sicherheit unterzeichnet haben.

Darüber hinaus führte Selenskyj Gespräche mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.