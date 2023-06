Selenskyj: Ich war an der Front, es ist ein glücklicher Tag - es gab einen Vormarsch in alle Richtungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Verteidigungskräfte am 26. Juni in alle Richtungen an der Front vorrückten, und dass er sich freue, den ukrainischen Soldaten persönlich danken zu können.

Quelle: Selenskyj während einer nächtlichen Videoansprache, die aus einem Zug aufgezeichnet wurde

Die direkte Ansprache des Präsidenten: „Heute ist die Frontlinie. Die Region Donezk, Saporischschja. Unsere Kämpfer, unsere vorgeschobenen Stellungen, Gebiete mit aktiven Operationen an der Front. Heute haben unsere Soldaten in allen Bereichen Fortschritte gemacht, und das ist ein glücklicher Tag. Ich wünsche den Jungs mehr Tage wie diesen.“

Details: Selenskyj sagte, er sei am 26. Juni bei den Chortyzia-Einheiten gewesen, die sich in der Schlacht von Bachmut heldenhaft ausgezeichnet hätten, dann bei den „sehr starken, sehr präzisen“ Marinesoldaten, dann bei den Tavria-Einheiten an der Südfront.

Anzeige: Er fügte hinzu, dass er mit den Generälen Wassyl Zubanych, Olexander Tarnavskyi, Jurij Sodol und Olexander Syryskyi zusammengetroffen sei, wo sie mehrere operative Entscheidungen getroffen hätten.

Sie diskutierten auch erneut über die Schaffung des Marinekorps.

Darüber hinaus führte er laut Selenskyj Gespräche mit Partnern, darunter US-Präsident Joe Biden, vor allem über Waffenlieferungen.

„Ein arbeitsreicher Tag mit vielen Emotionen. Ich hatte die Ehre, unsere Soldaten auszuzeichnen, ihnen persönlich zu danken und ihre Hände zu schütteln. Vielen Dank für all eure Worte der Unterstützung, Leute! Danke für die herzlichen Umarmungen, die wir heute bekommen haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Chevrons. Ich fühle mich sehr geehrt und werde Ihnen jeden Chevron einzeln vorstellen. Alle unsere Krieger – von den Soldaten über die Matrosen bis hin zu den Generälen – haben ihre Sache gut gemacht“, schloss der Präsident.