Selenskyj gratulierte den Ukrainern zum Tag der Würde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine feiert den Tag der Würde und Freiheit am Montag, den 21. November. An diesem Tag begannen historische Ereignisse wie die Orangene Revolution von 2004 und die Revolution der Würde von 2013. Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich an die Bürger des Landes.

„Würde und Freiheit – wir haben sie immer geschätzt und haben keine Angst, sie zu verteidigen. Wir haben immer gewusst, was wir wollen, und in diesem Jahr haben alle gelernt, dass wir… Wir haben bewiesen, dass Würde und Freiheit für uns ein Feiertag sind. Jeder hat gesehen, was für Verteidiger und Beschützer wir sind. Wie können wir gegen eine der größten Armeen der Welt kämpfen und eine der besten Armeen der Welt werden?“, sagte das Staatsoberhaupt.

„Wir werden alles überwinden. Wir werden überwinden. Wir werden überleben. Wir werden gewinnen! Und am Tag der Würde und Freiheit werden wir uns auf dem Unabhängigkeitsplatz versammeln. Wo wir immer unsere Würde und Freiheit verteidigt haben. Auf dem Granit, auf den Barrikaden während der Orangenen Revolution und der Revolution der Würde. Dort haben wir den 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine gefeiert. Und wo wir den Tag des Sieges feiern werden. Im friedlichen Kiew, in der friedlichen Ukraine, werde ich über wichtige Dinge sprechen. Zur Hauptsache. Über das, was unverändert geblieben ist. Und das wird auch so bleiben. Ruhm für die Ukraine“, sagte das Staatsoberhaupt.