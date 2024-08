Selenskyj: "Heute haben wir bereits drei Berichte von Oberbefehlshaber Syrskyj gehört"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Donnerstag, den 8. August, hörte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj drei Berichte des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj. Außerdem hörte er einen Bericht des Verteidigungsministers über die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainische Armee und einen Bericht des Chefs des Sicherheitsdienstes der Ukraine über die Operationen des Sonderdienstes.

Selenskyj sagte dies in seiner Abendansprache.

„Heute gab es drei Berichte von Oberbefehlshaber Syrskyj, und sie sind wirksam. Genau das, was unser Staat jetzt braucht. Ich bin jedem Krieger, jedem Soldaten und Kommandeur dankbar, der den Schutz unserer ukrainischen Stellungen und die Erfüllung unserer Verteidigungsaufgaben sicherstellt“, sagte der Präsident. Zum Bericht von Verteidigungsminister Rustem Umjerow merkte Selenskyj an, dass es um die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainische Armee gehe und um die Arbeit, um sicherzustellen, dass die Lieferung immer pünktlich erfolge.

Der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Wassyl Maljuk, berichtete ebenfalls.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine sprach über unsere Operationen und die heikle Arbeit des Sicherheitsdienstes der Ukraine, der die Ukrainer schützt – vor russischer Sabotage und Attentatsversuchen in unserem Land“, sagte Selenskyj.