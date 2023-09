Selenskyj hielt erneut eine Sitzung des Militärkabinetts ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sitzung des Militärkabinetts abgehalten. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Dienstag, den 12. September in Telegram mit.

„Militärkabinett. Heute ohne Details. Aber die Ergebnisse werden sein. Der Feind wird sie spüren“, schrieb er.