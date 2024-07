Selenskyj hielt ein Treffen mit Unternehmern in Wolhynien ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Präsident dankte den Unternehmern, die trotz einer sehr schwierigen Situation Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft des Landes unterstützen.

Während seines Arbeitsbesuchs in Wolhynien am Dienstag, den 30. Juli, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Rahmen der Wirtschaftsplattform Made in Ukraine mit Unternehmern zusammen. Während des Treffens betonte Selenskyj, dass die Situation im Energiesektor nicht einfach sein wird, aber die Regierung tut alles, um sie zu verbessern, berichtete der Pressedienst des Präsidenten.

Selenskyj dankte den Unternehmern, die trotz der sehr schwierigen Lage Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft des Landes unterstützen.

Während des Treffens wurde auch gesagt, dass der Feind versucht, Panik in den Grenzregionen zu säen, und dass man daher nur den offiziellen ukrainischen Informationsquellen vertrauen sollte.

Die Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Yuliya Sviridenko sagte, dass die Unternehmer in Wolhynien in diesem Jahr dank der Plattform Made in Ukraine 1,6 Milliarden Hrywnja erhalten können. Dabei handelt es sich um Zuschüsse, Kreditfonds, Entschädigungen für einheimische Landmaschinen sowie mehr als 20 Millionen Hrywnja Subventionen für den Kauf von Schulbussen, die in der Region hergestellt werden.