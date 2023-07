Selenskyj kündigt neue Hilfe von Partnern an: Mehr Luftabwehr und Langstreckenwaffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte die Vorbereitung neuer Unterstützungspakete von Partnern an, darunter Luftabwehr, Artillerie und Langstreckenwaffen.

Quelle: Abendansprache des Präsidenten

Direkte Rede: „Wir haben bereits mit den Vorbereitungen für die nächste Woche begonnen. Es wird viele verschiedene Veranstaltungen geben, die die Verteidigung der Ukraine definitiv stärken werden.

Ich bin Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der Anti-Terror-Operation, dafür dankbar, dass er das erste Treffen des Ukraine-NATO-Rates so schnell einberufen hat. Unmittelbar nach unserem gestrigen Gespräch wurde der Termin vereinbart – das Treffen wird an diesem Mittwoch stattfinden. Wir bereiten sie so vor, dass sie sinnvoll ist.

Wir bereiten auch neue Unterstützungspakete von unseren Partnern vor – alles, was den Sieg über die russischen Terroristen näher bringt. Mehr Luftabwehr für die Ukraine, mehr Artillerie, mehr Langstreckenwaffen.

Das Rezept zur Beendigung des Krieges liegt auf der Hand: Es hängt von der Einheit und Entschlossenheit all derer ab, die Freiheit, Kultur und Leben schätzen.“