Selenskyj kündigte einen "aktiven" Januar für die Ukraine an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die nächsten Wochen werden in der Außenpolitik der Ukraine aktiv sein. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag, den 15. Dezember, in einer Videobotschaft.

„Wir arbeiten weiter mit unseren Partnern zusammen, damit die Einheit bei der Verteidigung der Ukraine in Europa und Amerika gewahrt bleibt, mit allen anderen in der Welt, die uns unterstützen, die den Staat und das Völkerrecht unterstützen“, sagte er.

Laut dem Staatschef werden die nächsten Wochen auch in der Außenpolitik aktiv sein.

„Wir haben bereits mit der Planung der Aktivitäten für den Januar begonnen. Wir werden alles tun, was möglich ist, um die Ukraine stark zu machen und dass wir im nächsten Jahr alle zuversichtlich sein können – zuversichtlich in Bezug auf die Unterstützung der Verteidigung, in Bezug auf die Makrofina und in Bezug auf die politische Unterstützung“, sagte Selenskyj.

Wir möchten daran erinnern, dass der ukrainische Präsident in der vergangenen Woche Argentinien, die USA, Norwegen und Deutschland besucht hat. am 14. Dezember wandte sich Selenskyj an die Staats- und Regierungschefs der EU, nachdem die Aufnahme von Verhandlungen mit der Ukraine über einen Beitritt zur Union beschlossen worden war.

Heute traf Selenskyj in Lwiw ein, wo er das Andenken an die gefallenen Soldaten ehrte und an einer Sitzung des Kongresses der lokalen und regionalen Behörden teilnahm.