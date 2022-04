Selenskyj kommentierte die Erklärung des russischen Geheimdienstchefs zu Polen und der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem Interview mit polnischen Medien zu einer Äußerung des Chefs des russischen Geheimdienstes, Sergej Naryschkin, geäußert, wonach Polen angeblich Truppen in den westlichen Teil der Ukraine einführen will.

„Wenn ich jedes Mal darauf achten würde, was irgendein russischer Politiker sagt, und darüber nachdächte, würden alle meine Gedanken genau bei russischen Politikern bleiben“, sagte Selenskyj.

Seiner Meinung nach senden einige Äußerungen aus Russland Signale wie russische Raketen aus, die Panik verbreiten.

„Informationssignale sind die gleichen Informationsraketen. Ein Informationsangriff ist nicht schwächer als ein Raketenangriff. Sie zielt auf eine Destabilisierung ab, so dass die Länder Europas gespalten werden“, so der Präsident.

Als Beispiel für Informationsangriffe der Russischen Föderation nannte Selenskyj auch den Einwurf, Moskau würde die Region Transkarpatien an Ungarn „verschenken“.

„Wir haben viele Nachbarländer und viele Minderheiten. Das Gleiche, was die Russische Föderation mit dem Donbass oder der Krim gemacht hat… Meine Einstellung ist, dass zivilisierte Länder das nicht ernst nehmen werden“, sagte der Staatschef…