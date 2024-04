Selenskyj kommentierte das Gesetz zur Mobilisierung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Normen des neuen Mobilmachungsgesetzes werden die Kontrolle über Mobilmachungshinterzieher verstärken. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Briefing in Vilnius am Donnerstag, den 11. April.

Er erinnerte daran, dass die Mobilisierung in der Ukraine im Einklang mit den einschlägigen Gesetzen erfolgt. Gleichzeitig gibt es „eine Menge Manipulationen, russische Erzählungen, um die Mobilisierung zu stören“.

„Achten Sie auf die Fakten. Die Mobilisierung geht ständig weiter, so wie es nach der Gesetzgebung in Kriegszeiten sein sollte, in Kriegszeiten. Was das Gesetz oder eines der Gesetze zur Änderung der Mobilisierung betrifft, das Gesetz, über das heute Morgen auf Antrag unserer Truppen, der militärischen Führung, abgestimmt wurde, so gibt es bestimmte Änderungen bei der Mobilisierung. Und gemäß dieser Mobilisierung, ja, es gibt eine Verstärkung der Kontrolle über die Mobilisierungsverweigerer“, sagte er.

Selenskyj merkte jedoch an, dass „jede Person, auch ohne dieses Gesetz, die gegen das Mobilmachungsgesetz verstoßen hat und im Mobilmachungsalter war und sich der Mobilmachung entzogen hat oder etwas anderes außerhalb des Gesetzes getan hat, bereits gegen diese oder jene Gesetzgebung verstoßen hat.“

„Einige Änderungen an einigen Vorschriften, die der militärischen Führung helfen werden, sind hier festgelegt. Urlaub, Verbesserung der Rotationen und so weiter“, fügte der Präsident hinzu.

Wir erinnern daran, dass die Werchowna Rada am 11. April in zweiter Lesung den Gesetzentwurf zur Mobilisierung ¹10449 angenommen hat. Das Dokument erhielt 283 Stimmen.

Korrespondent.net hat detailliert beschrieben, was sich nun im Prozess der Mobilisierung ändern wird.