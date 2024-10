Selenskyj kommentierte die Operation der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen haben versucht, die ukrainischen Stellungen zurückzudrängen, aber die Streitkräfte der Ukraine halten bestimmte Grenzen, sagte der Präsident.

In der Region Kursk in der Russischen Föderation haben die Russen versucht, ukrainische Stellungen zurückzudrängen, aber die ukrainischen Verteidigungskräfte halten bestimmte Grenzen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Samstag, den 12. Oktober.

Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass er sich bereits in Kiew befindet und mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj über alle Richtungen der Front und die Operation Kursk gesprochen hat.

„Die Richtung Pokrowsk – gut gemacht. Jeder Soldat, jeder Unteroffizier, jeder Offizier, der unsere Stellungen verteidigt. Generell, Richtung Donezk und Saporoshje – es sind sehr schwierige Bedingungen, es ist eine harte feindliche Aktion. Aber die Stabilität unserer Einheiten ist entscheidend“, sagte Selenskyj.

Was die Operation Kursk betrifft, so stellte der Präsident fest, dass „es Versuche von russischer Seite gab, unsere Positionen zurückzudrängen, aber wir halten bestimmte Grenzen“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland nach Angaben von Syrskyj etwa 50.000 Soldaten in die Region Kursk entsandt hat, was seine Position an der Front in der Ukraine geschwächt hat.