Selenskyj: "Die meisten Kämpfe und die schwersten Angriffe finden jetzt in der Region Donezk statt"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In seiner Abendansprache am 4. Juni sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die schwersten Kämpfe und die meisten militärischen Zusammenstöße in der Region Donezk stattfinden

„Die meisten Kämpfe und die schwersten Angriffe an der Frontlinie finden jetzt in der Region Donezk statt. In der Tat ist dies der Hauptschwerpunkt der russischen Angriffe.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Dienstag, den 4. Juni.

Der Präsident dankte auch jeder Einheit, jedem Kommandeur und jedem Soldaten, der bei der Stabilisierung des Sektors Charkiw geholfen hat.

„Wir tun alles Notwendige, Schritt für Schritt, damit Russland sieht, dass wir auf jeden Versuch, den Krieg auszuweiten und den Druck auf die Ukraine zu erhöhen, etwas zu antworten haben. Und wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um die Zahl solcher Möglichkeiten zu erhöhen – um sie weitreichender zu machen“, sagte Selenskyj. Zuvor hatte der Präsident erklärt, dass er nach seiner Rückkehr nach Kiew zunächst ein Treffen mit dem Stab abhielt, um alle Informationen über die Veränderungen auf dem Schlachtfeld zu erhalten.