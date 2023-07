Selenskyj nahm an einem Gebetsgottesdienst für Kriegsopfer in Istanbul teil

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an einem Gedenkgottesdienst für die Opfer des Krieges in der Ukraine in der St. Georgs-Kathedrale im Phanaraonenviertel von Istanbul teilgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Samstag, den 8. Juli, mit.

Der Gebetsgottesdienst wurde vom Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus geleitet. Er wurde in ukrainischer und griechischer Sprache abgehalten. Pater Metodiy, Archimandrit des Ökumenischen Stuhles, und Pater Epiphanius, Patriarchaldiakon, leiteten den Gottesdienst.

„Ich danke dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus für seine spirituelle Unterstützung der Ukraine und der Ukrainer, für seine Gebete um Frieden für unser ganzes Land, für unser ganzes Volk“, schrieb Selenskyj auf Telegram.