Selenskyj nannte die schwierigsten Gebiete an der Frontlinie und dankte den Militärs, die den Angriff auf Tschassiw Jar abgewehrt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In seiner Rede am 18. Mai 2024 dankte Selenskyj den Militärs, die den russischen Angriff auf Tschassiw Jar abgewehrt haben und nannte die schwierigsten Gebiete an der Frontlinie

In seiner Abendansprache am 18. Mai dankte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Militärs, die den russischen Angriff auf Tschassiw Jar zurückgeschlagen und mehr als 20 Einheiten russischer Panzerfahrzeuge zerstört haben.

Laut Selenskyj sind neben dem Sektor Charkiw auch die Richtungen Kramatorsk, Pokrovsk, Kurakhove und der Süden schwierig.

„Ich danke jedem unserer Soldaten, der ausreichend Widerstandskraft bewiesen hat und es geschafft hat, in dieser Woche mehr Zuversicht zu schaffen, insbesondere in Richtung Charkiw. Der Angreifer verliert seine Infanterie und seine Ausrüstung – er verliert deutlich, obwohl er wie im Jahr 2022 mit einem schnellen Vormarsch über unser Land gerechnet hat“, fügte er hinzu. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben die Verteidigungskräfte seit dem 16. Mai die Pläne der russischen Truppen vereitelt, tiefer in Wowtschansk einzudringen und dort Fuß zu fassen, und ihre Aktivitäten im Sektor Charkiw haben deutlich abgenommen.

Am 17. Mai erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, dass die russische Armee das Gebiet der aktiven Feindseligkeiten um fast 70 Kilometer ausgeweitet habe, um die Ukraine zu zwingen, mehr Brigaden aus der Reserve zu holen.