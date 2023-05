Selenskyj hat ein neues Sanktionspaket unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag, 12. Mai, Beschränkungen für das Eigentum russischer Unternehmen in der Ukraine verhängt. Dies teilte er in einem Telegram mit.

„Ein weiteres Sanktionspaket für heute. Mit seinem Dekret hat er restriktive Maßnahmen gegen das Eigentum russischer Unternehmen in der Ukraine und gegen das Eigentum damit verbundener ukrainischer Wirtschaftssubjekte verhängt“, sagte er.

Dem Präsidenten zufolge befanden sich sogar kritische Infrastruktureinrichtungen und strategisch wichtige Unternehmen teilweise unter der Kontrolle dieser Unternehmen.

Selenskyj sagte, dass Sanktionen auch gegen Unternehmen verhängt wurden, die mit Wiktor Medwedtschuk und anderen sub-sanktionierten Personen, Gründern, Managern und Nutznießern von pro-russischen Unternehmen verbunden sind