Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj nimmt online am G7-Gipfel teil – Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nicht zum G7-Gipfel nach Japan reisen, sondern online am Treffen der G7-Führer teilnehmen.

Der Pressedienst des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine teilte am 19. Mai mit: „Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird online am Treffen der G7-Führer in Japan teilnehmen“, so der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat in einer Erklärung. Zuvor hatte die Agentur Bloomberg Quellen zitiert, wonach Selenskyj am G7-Gipfel in Hiroshima, Japan, teilnehmen werde. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, kommentierte diese Information mit den Worten, dass niemand daran zweifle, dass